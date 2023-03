“Toni e Gilardino sarebbero andati al manicomio a giocare con gli esterni a piede invertito”

Nel corso del suo intervento a Radio Bruno (CLICCA QUI PER LEGGERE QUELLO COMPLETO) Christian Riganò ha parlato della scelta della Fiorentina di giocare con gli esterni a piede invertito, le sue parole:

Gli esterni a piede invertito? Escluso Batistuta perchè era un giocatore che sapeva segnare in tutti i modi possibili e vi posso dire che quando si paragona qualsiasi altro attaccante a Batistuta, vi posso dire che non si sa quello che si sta dicendo perchè non c’è paragona con nessun altro. Ma se gente come Toni, Riganò e Gilardino avessero giocato con gli esterni a piede invertito, gli avresti mandati al manicomio, perchè anche i cross con gli esterni a piede invertito sono più lenti, perdi sempre l’attimo giusto e la velocità, segnare è una questione di attimo, se perdi quello hai perso tutto. Ma non parlo solo di Italiano, parlo in generale perchè sono in tanti a giocare cosi. Con gli esterni a piede invertito ci vogliono giocatori che tagliano in area e fanno un certo tipo di lavoro”