Riganò duro: “Se in campionato avessi fatto io 5 gol in 26 partite sarei stato insultato dai tifosi”

Christian Riganò, ex giocatore della Fiorentina, ha parlato a Radio Bruno il giorno prima della sfida contro la Cremonese, queste le sue parole:

“Siamo una squadra pazzerella, perdiamo con il Bologna in casa e poi battiamo il Milan. Mi aspetto una squadra, la Cremonese, che in casa vorrò fare punti anche se è quasi spacciata, quindi non bisogna sottovalutare nessuno. Se vinci non hai fatto nulla, se perdi puoi fare figuracce. Jovic? Bisogna accettare anche il cucchiaio, gli è venuto di farlo e l’ho fatto. Cabral gli ho visto fare cose che non aveva mai fatto, veniva incontro, faceva sponde.

Gli esterni devono fare almeno 7/8 gol a campionato, devono fare anche cose diverse da quelle che fanno. Barak e Nico Gonzalez hanno segnato poco, solo 7 gol. In campionato gli attaccanti della Fiorentina, su 26 partite, hanno fatto 5/6 gol, sono pochissimi, se gli avessi fatti io mi avrebbero insultato

Gli esterni a piede invertito? Escluso Batistuta, ma se gente come Toni, Riganò e Gilardino, con gli esterni a piede invertito, gli avresti mandati al manicomio, anche i cross con gli esterni a piede invertito sono più lenti, perdi sempre l’attimo giusto e la velocità. Ma non parlo solo di Italiano, parlo in generale. Con gli esterni a piede invertito ci vogliono giocatori che tagliano in area”

