Repubblica: “Grazie a Italiano gruppo coinvolto. Subentrati possono cambiare la storia delle partite”

“Può essere il fattore che cambia la sorte di partite e stagione”. Lo dice senza mezzi termini Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina che grazie alla rete del subentrato Antonin Barak ha sconfitto il Sivasspor nell’andata degli ottavi di Conference League. Prendendosi quel piccolo ma significativo vantaggio da poter sfruttare in vista del ritorno in Turchia. Il riferimento è a quei giocatori che partono inizialmente dalla panchina e che poi, a gara in corso, entrano, decidono e danno una svolta alla gara e di conseguenza alla stagione dei viola. La Fiorentina è la squadra con i subentranti più decisivi in campionato: in totale sono 11 i gol e 6 tra assist e giocate chiave da parte di chi viene chiamato da Italiano per entrare e cambiare le sorti della partita. […] Ma il fatto che la Fiorentina sia capace di cambiare la storia di ogni singola partita coi giocatori che subentrano dalla panchina, evidenzia altri due aspetti. Il primo è la bravura di Italiano. […] L’altro è che il gruppo, oltre a essere di fatto al completo si sente pienamente coinvolto dal tecnico: la regola della meritocrazia in allenamento premia una formazione, quella iniziale, ma chi rimane poi fuori dagli undici titolari sa che l’occasione può arrivare sempre e comunque. Scrive così l’edizione fiorentina di Repubblica.

