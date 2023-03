Cassano sul flop Vlahovic: “Per risolvere il problema prenderei Italiano sulla panchina della Juventus”

Antonio Cassano nel corso della Bobo Tv in diretta su Twitch, ha parlato del flop di Vlahovic con la maglia della Juventus, queste le sue parole:

“Vlahovic è un corpo estraneo, come contro la Roma, anche con il Friburgo la Juventus poteva fare tanti gol ma ha sbagliato tanto. Troppo facile dare sempre la colpa ad Allegri, va bene i gol fatti alla Fiorentina, ma ora è passato 1 anno, mi devi dare qualcosa, sei stato pagato 75 milioni di euro, sei un pesce fuor d’acqua. A Firenze aveva grande personalità, adesso ha paura della palla, gli rimbalza addosso, fa grande fatica.

Fossi in Vlahovic parlerei sempre con Di Maria per capire i suoi movimenti, ma deve darsi una mossa. Io lo dissi che il passo di andare alla Juventus è stato troppo grande, ho sempre avuto riserve su di lui. Si tratta di un giocatore grezzo, è stato pagato una cifra astronomica, non penso che lui possa diventare un campione. Io non dimentico quello che lui ha fatto alla Fiorentina, 17 gol in 4 mesi. Fossi la Juventus lo tengo e cambio allenatore prendendo Italiano”

