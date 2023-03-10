Orrico: "Italiano fa diventare i giocatori della Fiorentina da boscaioli a pifferai. Jovic è sovrappeso"

Corrado Orrico, allenatore toscano che ha allenato per 40 in tutte le categorie, allenando anche l'Inter in serie A

Corrado Orrico, ex allenatore, ha parlato a Radio Bruno della Fiorentina, queste le sue parole:

"L'allenatore della Fiorentina tende a far diventare i giocatori della Fiorentina da boscaioli a pifferai, la squadra ha problemi a far gol, a volte ha perso punti per aver preso gol in contropiede. Molti attaccanti giocano per il bello e non per il pratico, bisognerebbe imparare da Italiano che è un allenatore molto pratico ed è anche un bravo allenatore. Bisogna mettere da mettere le finezze. Il palleggio deve essere una forma di inganno agli avversari, per far scoprire le zone cieche e cosi arrivare e fare gol. Jovic è sovrappeso, se l'osservate bene non era cosi in Germania, me lo ricordo più atletico, mi sembra tozzo, dovrebbe fare una bella dieta. Io tra lui e Cabral farei giocare sempre il serbo, Cabral fa fatica nelle conclusioni, o spara della cannonate oppure non fa gol di finezza"

LE PAGELLE DEI GIOCATORI DELLA FIORENTINA

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