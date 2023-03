PAGELLE FIORENTINA: JOVIC IRRITANTE, BARAK CINICO. NICO GONZALEZ MIGLIORE IN CAMPO

Le pagelle dei giocatori della Fiorentina scesi in campo contro il Sivasspor

Terracciano S.V Spettatore non pagante

Dodò 6 Attacca bene quando viene chiamato in causa, in difesa non rischia mai

Quarta 7 Partita praticamente perfetta del difensore argentino che non sbaglia nulla questa volta nemmeno in fase difensiva dove compie alcuni interventi di grande fattura. In fase di impostazione compie il solito eccellente lavoro

Igor 6 Attento anche se in un paio di casi sbaglia il disimpegno, ottimi alcuni anticipi. Gara di ordinaria amministrazione. Salva su un tiro pericoloso nel secondo tempo in pien

Biraghi 6 Nel primo tempo colpisce l’avversario in praticamente tutte le volte che sceglie di crossare, nel secondo tempo migliora ed è più pratico. In fase difensiva non corre mai pericoli

Amrabat 6 La sua sostituzione non era prevista, Italiano ha deciso di cambiarlo appena è stato ammonito sfruttando lo slot aperto. La sua gara è buona con diversi recuperi palla e anche un buon palleggio in impostazione

Castrovilli 6 Rischia di fare un gol che sarebbe entrato nella storia, i suoi 57 minuti sono nel complesso positivi. Il numero dieci viola dà verticalità alla manovra e con i suoi movimenti molto spesso libera Nico per i suoi inserimenti

Bonaventura 5 Nel primo tempo sbaglia un gol già fatto scegliendo di concludere con un inutile e fuori luogo pallonetto completamente sbagliato nella misura

Ikonè 5,5 Nel primo tempo è vivace anche se non gli riesce mai la giocata finale dopo alcuni buoni guizzi, nel secondo tempo sbaglia un paio di controlli abbastanza semplici

Nico Gonzalez 7 Il migliore in campo per continuità di giocata. L’argentino gioca una gara maiuscola sotto il profilo della generosità, si muove bene, va sempre a cercare la palla, cerca di creare diverse occasioni e innesca appena può l’attacco

Jovic 4,5 Nel primo tempo sbaglia prima tutto solo davanti al portiere facendo un pallonetto completamente smisurato, poi sbaglia un altro gol, questa volta con la porta vuota colpendo l’unico difensore che gli si presentava davanti. Gioca da fermo, non corre, si muove poco e fa pochissimo movimento

Barak 7 Entra e segna un gol meno facile di quello che può sembrare facile ma non lo è. Pratico e cinico. Intelligente in tutte le giocate, bravissimo a calmare Dodò dopo la gomitata data a Quarta

Mandragora 6 Dà equilibrio alla squadra mettendosi al posto di Amrabat, sono buoni alcuni recuperi palla ed è aggressivo sul portatore

Sottil 6 Mezzo voto in più perchè torna a giocare diversi minuti di gioco dopo quasi 6 mesi ma la sua gara è piena di errori. Getta alle ortiche una bella ripartenza, sbaglia diversi cross, buona la palla per Mandragora al minuto 85. Dopo 3 minuti serve una palla interessante su cui Kouamè purtroppo non ci arriva. Cresce con il passare dei minuti

Cabral 5 Prima viene punito giustamente per una evidente simulazione, poi, dopo pochi minuti, si mangia un grande occasione, servito da Kouamè in piena area di rigore, spedisce fuori di tanto, troppo

Kouamè 5,5 Serve una bella palla per Cabral, poi non fa benissimo il movimento a tagliare sul secondo palo che gli avrebbe permesso un gol facile facile. Non gestisce bene alcuni palloni nel finale

