Notizie Sivasspor Fiorentina

Biasin sul pugno a Bianco: "Punire Sivasspor con turno a porte chiuse ridicolo da parte del UEFA"
01 aprile 2023 15:40
Nessun pugno duro della UEFA per l'aggressione a Bianco: un turno a porte chiuse per il Sivasspor
30 marzo 2023 18:15
Gazzetta, Bianco aggredito, il Sivasspor rischia una maxi squalifica e l'aggressore il carcere
18 marzo 2023 10:33
Bianco aggredito, la UEFA ha aperto un’inchiesta. Sivasspor? Ipotesi squalifica del campo in Europa
18 marzo 2023 09:28
Bianco torna sul vergognoso episodio di Sivas e tranquillizza: "Grazie a tutti, sto bene"
17 marzo 2023 19:23
Bocci: "Non bisogna abbassare ritmo in Europa: Fiorentina brava a rimettere in piedi la partita"
17 marzo 2023 18:25
Avvocato Chiacchio: "Squalifica del campo per il Sivasspor e risarcimento per Bianco dall'aggressore"
17 marzo 2023 10:57
Arrestato l'uomo che ha tirato un pugno a Bianco. Oggi verrà processato per direttissima
17 marzo 2023 10:10
Il video dell'aggressione subita da Bianco. Pugno in pieno volto dal tifoso e naso rotto in campo
17 marzo 2023 01:15
Milenkovic: "Vittoria da squadra, abbiamo meritato di vincere. 200 partite in maglia viola, contento"
16 marzo 2023 22:23
Vergogna in Turchia, un tifoso del Sivasspor entra in campo e tira un pugno a Bianco
16 marzo 2023 21:29
PAGELLE VIOLA: MILENKOVIC PERFETTO, NICO E CABRAL DECISIVI. BENE IKONE
16 marzo 2023 20:50
La Fiorentina vola ai quarti, ottava vittoria consecutiva in Europa, è record. Finisce 4-1 per i viola
16 marzo 2023 20:42
FORM.UFFICIALE: DAVANTI CABRAL CON IKONÈ, RANIERI TERZINO SINISTRO. MILENKOVIC CON QUARTA
16 marzo 2023 17:29
Di Chiara: "Se la Fiorentina oggi non ce la facesse sarebbe un fallimento. I viola dovranno mantenere bene la gara"
16 marzo 2023 14:38
La Fiorentina punta all'ottava: oggi in campo per raggiungere i quarti che mancano dal 2014
16 marzo 2023 10:22
"10h di volo più 2 di auto a noleggio: sarà dura ma l'Europa è adrenalina pura", racconta Gianluca
16 marzo 2023 10:05
Repubblica, Jovic è ancora a Madrid, arriverà in Turchia oggi all’ultimo minuto. Cabral partirà dal 1’
16 marzo 2023 09:39
Probabile formazione: Ranieri a sinistra, Milenkovic in panchina. Tridente Ikone-Gonzalez-Cabral
16 marzo 2023 09:35
Amoruso: "Fiorentina superiore al Sivasspor ma dovrà dimostrarlo: pubblico sarà assatanato"
15 marzo 2023 18:40
Calimbay: "Domani partita storica per il Sivasspor. Elimineremo la Fiorentina grazie al nostro pubblico"
15 marzo 2023 15:28
Saiz: "Domani la partita più importante della storia del Sivasspor. Non abbiamo paura della Fiorentina"
15 marzo 2023 15:20
La UEFA presenta Sivasspor-Fiorentina: "I viola si pentiranno degli errori dell'andata?"
15 marzo 2023 14:40
Stadio vuoto? Il Sivasspor regala i biglietti ai suoi tifosi per la partita contro la Fiorentina. Voglia di rimonta
15 marzo 2023 14:01
Calimbay: "Siamo stanchi, ma credo che recupereremo. Ora testa all'importante sfida con la Fiorentina"
14 marzo 2023 16:30
I convocati della Fiorentina per il Sivasspor: Sottil resta a Firenze. Jovic parte domani da Madrid
14 marzo 2023 14:25
Sivasspor-Fiorentina affidata a Dabanovic. Una vittoria e una sconfitta per le italiane con l'arbitro montenegrino
14 marzo 2023 11:20
Oggi all’ora di pranzo la Fiorentina partirà per Sivas, domani svolgerà la rifinitura in Turchia
14 marzo 2023 09:53
Saranno circa 20 i tifosi della Fiorentina a Sivas: eroi che hanno organizzato un viaggio complicato
14 marzo 2023 09:50
Solo 60 adesioni, salta il volo charter dell'ATF. In Turchia ci saranno 20 tifosi della Fiorentina
11 marzo 2023 20:51
Calimbay (all. Sivasspor): "In casa sarà diverso, credo che riusciremo a vincere contro la Fiorentina"
11 marzo 2023 16:45
Giorgetti: "Jovic sprecone, ieri non mi è piaciuto. La Fiorentina è stata troppo morbida"
10 marzo 2023 21:59
Mandragora: "Risultato che ci sta stretto, ma vincere non è mai semplice e scontato! Ora la Cremonese"
10 marzo 2023 16:20
L'ammonizione di Biraghi una sua scelta o una leggerezza? Era diffidato e non ci sarà al ritorno
10 marzo 2023 12:25
Moviola CorSport: "Jorgji male, da 6 in pagella. Rosso suggerito e sette ammonizioni"
10 marzo 2023 10:16
Corriere Fiorentino: "Primo passo verso i quarti ma resta il rammarico di non aver chiuso i conti"
10 marzo 2023 10:06
Italiano: "Sbagliate occasioni incredibili, siamo stati superficiali. Bisogna tirare come fa Barak"
09 marzo 2023 23:50
Calimbay (All. Sivasspor): "Al ritorno sarà tutta un'altra partita. Nel secondo tempo cambiate le posizioni"
09 marzo 2023 23:45
Barak decisivo, la Fiorentina ha tante occasioni ma vince solo 1-0 contro il Sivasspor
09 marzo 2023 22:54
PAGELLE FIORENTINA: JOVIC IRRITANTE, BARAK CINICO. NICO GONZALEZ MIGLIORE IN CAMPO
09 marzo 2023 22:53
FORM.UFFICIALE: OCCASIONE PER JOVIC, TORNA CASTROVILLI TITOLARE. IKONÈ ESTERNO
09 marzo 2023 19:50
Caso: "Fiorentina non deve sottovalutare Sivasspor: bassi in classifica ma hanno fatto exploit con le big"
09 marzo 2023 17:52
Tre diffidati in casa Fiorentina: Biraghi, Quarta e Ikoné. Con un giallo salteranno il ritorno col Sivasspor
09 marzo 2023 16:45
In attesa della sfida con la Fiorentina, i tifosi del Sivasspor cantano per le strade di Firenze. Il video
09 marzo 2023 16:20
Repubblica: "Nessuno sottovaluti il Sivasspor. Italiano crede fortemente alla possibilità di arrivare in fondo"
09 marzo 2023 12:17
Fiorentina-Sivasspor 15.000 tifosi oggi al Franchi: 300 dalla Turchia. Ferrovia chiusa
09 marzo 2023 09:48
Calvarese: "Pazzesco quello che è successo contro il Braga. Arbitro di domani? Molto fiscale e non avaro di cartellini"
08 marzo 2023 23:57
Convocati Fiorentina per il Sivasspor: Biraghi c'è, Terzic unico assente per l'ottavo di finale di Conference
08 marzo 2023 18:19
Calimbay (all. Sivasspor): "C'è tanta differenza tra il budget della Fiorentina e quello che abbiamo noi"
08 marzo 2023 17:16
Cofie (Sivasspor): "Non siamo inferiori alla Fiorentina, l'abbiamo studiata bene e vogliamo vincere"
08 marzo 2023 17:05
Italiano: "Gioca Terracciano, con Sirigu sono stato chiaro. Non pensiamo di essere meglio del Sivasspor"
08 marzo 2023 14:32
Dal centro sportivo: sorride Italiano in vista del Sivasspor, assente soltanto Terzic, out per infortunio
08 marzo 2023 11:37
Pruzzo: "Il Sivasspor è una squadra indecifrabile, in Europa non si deve mai sottovalutare nessuno"
07 marzo 2023 19:25
Bertolacci avvisa la Fiorentina: "Con il Sivasspor attenzione ai contropiedi. Partono male ma si riprendono sempre"
07 marzo 2023 18:46
Cofie: "Non veniamo a Firenze per mangiare la bistecca. Gol Biraghi a Verona? Poco fair play"
07 marzo 2023 10:11
Milenkovic prova a prendersi una maglia da titolare contro il Sivasspor: Quarta e Igor stanno brillando
07 marzo 2023 10:01
Dal CS, Ottimismo per Biraghi in vista del Sivasspor. Castrovilli può giocare, Sottil solo a gara in corso
06 marzo 2023 19:17
Corriere Fiorentino, per Fiorentina-Sivasspor obiettivo 15.000 presenze al Franchi
06 marzo 2023 09:36
Corriere Fiorentino: “Conference non solo un trofeo da mettere in bacheca: obiettivo incassare 9 milioni”
06 marzo 2023 09:33
Tonfo Sivasspor in campionato: il Karagümrük di Pirlo batte 4-3 i prossimi avversari della Fiorentina
04 marzo 2023 14:29
All. Sivasspor: "Non sopravvalutiamo la Fiorentina. Andiamo in Europa da 3 anni, ho fiducia nei miei ragazzi"
01 marzo 2023 16:00
Fiorentina-Sivasspor, cominciata la vendita dei biglietti. Prezzi a partire da 14 euro, previsti sconti per i minori
28 febbraio 2023 19:05
Nazione, Sivas trasferta difficile: i tifosi della Fiorentina valutano un volo charter per l'Anatolia
26 febbraio 2023 10:06
Il Sivasspor affronterà la Fiorentina con un attacco spuntato: Yatabaré out per infortunio
25 febbraio 2023 09:49
Fiorentina-Sivasspor, ufficializzati gli orari: al Franchi si giocherà alle 21. Ritorno in Turchia alle 18:45
24 febbraio 2023 17:35
Calimbay (all. Sivasspor): "Fiorentina una delle più forti del sorteggio. Noi squadra modesta, ma faremo bene"
24 febbraio 2023 17:00
Lo stadio del Sivasspor è un vero gioiello. Costruito nel 2016, ha una capienza di 28 mila posti
24 febbraio 2023 14:55
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