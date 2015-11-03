Notizie Sivasspor Fiorentina

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Biasin sul pugno a Bianco: "Punire Sivasspor con turno a porte chiuse ridicolo da parte del UEFA"

01 aprile 2023 15:40

Nessun pugno duro della UEFA per l'aggressione a Bianco: un turno a porte chiuse per il Sivasspor

30 marzo 2023 18:15

Gazzetta, Bianco aggredito, il Sivasspor rischia una maxi squalifica e l'aggressore il carcere

18 marzo 2023 10:33

Bianco aggredito, la UEFA ha aperto un’inchiesta. Sivasspor? Ipotesi squalifica del campo in Europa 

18 marzo 2023 09:28

Bianco torna sul vergognoso episodio di Sivas e tranquillizza: "Grazie a tutti, sto bene"

17 marzo 2023 19:23

Bocci: "Non bisogna abbassare ritmo in Europa: Fiorentina brava a rimettere in piedi la partita"

17 marzo 2023 18:25

Avvocato Chiacchio: "Squalifica del campo per il Sivasspor e risarcimento per Bianco dall'aggressore"

17 marzo 2023 10:57

Arrestato l'uomo che ha tirato un pugno a Bianco. Oggi verrà processato per direttissima

17 marzo 2023 10:10

Il video dell'aggressione subita da Bianco. Pugno in pieno volto dal tifoso e naso rotto in campo

17 marzo 2023 01:15

Milenkovic: "Vittoria da squadra, abbiamo meritato di vincere. 200 partite in maglia viola, contento"

16 marzo 2023 22:23

Vergogna in Turchia, un tifoso del Sivasspor entra in campo e tira un pugno a Bianco

16 marzo 2023 21:29

PAGELLE VIOLA: MILENKOVIC PERFETTO, NICO E CABRAL DECISIVI. BENE IKONE

16 marzo 2023 20:50

La Fiorentina vola ai quarti, ottava vittoria consecutiva in Europa, è record. Finisce 4-1 per i viola

16 marzo 2023 20:42

FORM.UFFICIALE: DAVANTI CABRAL CON IKONÈ, RANIERI TERZINO SINISTRO. MILENKOVIC CON QUARTA

16 marzo 2023 17:29

Di Chiara: "Se la Fiorentina oggi non ce la facesse sarebbe un fallimento. I viola dovranno mantenere bene la gara"

16 marzo 2023 14:38

La Fiorentina punta all'ottava: oggi in campo per raggiungere i quarti che mancano dal 2014

16 marzo 2023 10:22

"10h di volo più 2 di auto a noleggio: sarà dura ma l'Europa è adrenalina pura", racconta Gianluca

16 marzo 2023 10:05

Repubblica, Jovic è ancora a Madrid, arriverà in Turchia oggi all’ultimo minuto. Cabral partirà dal 1’

16 marzo 2023 09:39

Probabile formazione: Ranieri a sinistra, Milenkovic in panchina. Tridente Ikone-Gonzalez-Cabral

16 marzo 2023 09:35

Amoruso: "Fiorentina superiore al Sivasspor ma dovrà dimostrarlo: pubblico sarà assatanato"

15 marzo 2023 18:40

Calimbay: "Domani partita storica per il Sivasspor. Elimineremo la Fiorentina grazie al nostro pubblico"

15 marzo 2023 15:28

Saiz: "Domani la partita più importante della storia del Sivasspor. Non abbiamo paura della Fiorentina"

15 marzo 2023 15:20

La UEFA presenta Sivasspor-Fiorentina: "I viola si pentiranno degli errori dell'andata?"

15 marzo 2023 14:40

Stadio vuoto? Il Sivasspor regala i biglietti ai suoi tifosi per la partita contro la Fiorentina. Voglia di rimonta

15 marzo 2023 14:01

Calimbay: "Siamo stanchi, ma credo che recupereremo. Ora testa all'importante sfida con la Fiorentina"

14 marzo 2023 16:30

I convocati della Fiorentina per il Sivasspor: Sottil resta a Firenze. Jovic parte domani da Madrid

14 marzo 2023 14:25

Sivasspor-Fiorentina affidata a Dabanovic. Una vittoria e una sconfitta per le italiane con l'arbitro montenegrino

14 marzo 2023 11:20

Oggi all’ora di pranzo la Fiorentina partirà per Sivas, domani svolgerà la rifinitura in Turchia

14 marzo 2023 09:53

Saranno circa 20 i tifosi della Fiorentina a Sivas: eroi che hanno organizzato un viaggio complicato 

14 marzo 2023 09:50

Solo 60 adesioni, salta il volo charter dell'ATF. In Turchia ci saranno 20 tifosi della Fiorentina

11 marzo 2023 20:51

Calimbay (all. Sivasspor): "In casa sarà diverso, credo che riusciremo a vincere contro la Fiorentina"

11 marzo 2023 16:45

Giorgetti: "Jovic sprecone, ieri non mi è piaciuto. La Fiorentina è stata troppo morbida"

10 marzo 2023 21:59

Mandragora: "Risultato che ci sta stretto, ma vincere non è mai semplice e scontato! Ora la Cremonese"

10 marzo 2023 16:20

L'ammonizione di Biraghi una sua scelta o una leggerezza? Era diffidato e non ci sarà al ritorno

10 marzo 2023 12:25

Moviola CorSport: "Jorgji male, da 6 in pagella. Rosso suggerito e sette ammonizioni"

10 marzo 2023 10:16

Corriere Fiorentino: "Primo passo verso i quarti ma resta il rammarico di non aver chiuso i conti"

10 marzo 2023 10:06

Italiano: "Sbagliate occasioni incredibili, siamo stati superficiali. Bisogna tirare come fa Barak"

09 marzo 2023 23:50

Calimbay (All. Sivasspor): "Al ritorno sarà tutta un'altra partita. Nel secondo tempo cambiate le posizioni"

09 marzo 2023 23:45

Barak decisivo, la Fiorentina ha tante occasioni ma vince solo 1-0 contro il Sivasspor

09 marzo 2023 22:54

PAGELLE FIORENTINA: JOVIC IRRITANTE, BARAK CINICO. NICO GONZALEZ MIGLIORE IN CAMPO

09 marzo 2023 22:53

FORM.UFFICIALE: OCCASIONE PER JOVIC, TORNA CASTROVILLI TITOLARE. IKONÈ ESTERNO

09 marzo 2023 19:50

Caso: "Fiorentina non deve sottovalutare Sivasspor: bassi in classifica ma hanno fatto exploit con le big"

09 marzo 2023 17:52

Tre diffidati in casa Fiorentina: Biraghi, Quarta e Ikoné. Con un giallo salteranno il ritorno col Sivasspor

09 marzo 2023 16:45

In attesa della sfida con la Fiorentina, i tifosi del Sivasspor cantano per le strade di Firenze. Il video

09 marzo 2023 16:20

Repubblica: "Nessuno sottovaluti il Sivasspor. Italiano crede fortemente alla possibilità di arrivare in fondo"

09 marzo 2023 12:17

Fiorentina-Sivasspor 15.000 tifosi oggi al Franchi: 300 dalla Turchia. Ferrovia chiusa 

09 marzo 2023 09:48

Calvarese: "Pazzesco quello che è successo contro il Braga. Arbitro di domani? Molto fiscale e non avaro di cartellini"

08 marzo 2023 23:57

Convocati Fiorentina per il Sivasspor: Biraghi c'è, Terzic unico assente per l'ottavo di finale di Conference

08 marzo 2023 18:19

Calimbay (all. Sivasspor): "C'è tanta differenza tra il budget della Fiorentina e quello che abbiamo noi"

08 marzo 2023 17:16

Cofie (Sivasspor): "Non siamo inferiori alla Fiorentina, l'abbiamo studiata bene e vogliamo vincere"

08 marzo 2023 17:05

Italiano: "Gioca Terracciano, con Sirigu sono stato chiaro. Non pensiamo di essere meglio del Sivasspor"

08 marzo 2023 14:32

Dal centro sportivo: sorride Italiano in vista del Sivasspor, assente soltanto Terzic, out per infortunio

08 marzo 2023 11:37

Pruzzo: "Il Sivasspor è una squadra indecifrabile, in Europa non si deve mai sottovalutare nessuno"

07 marzo 2023 19:25

Bertolacci avvisa la Fiorentina: "Con il Sivasspor attenzione ai contropiedi. Partono male ma si riprendono sempre"

07 marzo 2023 18:46

Cofie: "Non veniamo a Firenze per mangiare la bistecca. Gol Biraghi a Verona? Poco fair play"

07 marzo 2023 10:11

Milenkovic prova a prendersi una maglia da titolare contro il Sivasspor: Quarta e Igor stanno brillando 

07 marzo 2023 10:01

Dal CS, Ottimismo per Biraghi in vista del Sivasspor. Castrovilli può giocare, Sottil solo a gara in corso

06 marzo 2023 19:17

Corriere Fiorentino, per Fiorentina-Sivasspor obiettivo 15.000 presenze al Franchi

06 marzo 2023 09:36

Corriere Fiorentino: “Conference non solo un trofeo da mettere in bacheca: obiettivo incassare 9 milioni”

06 marzo 2023 09:33

Tonfo Sivasspor in campionato: il Karagümrük di Pirlo batte 4-3 i prossimi avversari della Fiorentina

04 marzo 2023 14:29

All. Sivasspor: "Non sopravvalutiamo la Fiorentina. Andiamo in Europa da 3 anni, ho fiducia nei miei ragazzi"

01 marzo 2023 16:00

Fiorentina-Sivasspor, cominciata la vendita dei biglietti. Prezzi a partire da 14 euro, previsti sconti per i minori

28 febbraio 2023 19:05

Nazione, Sivas trasferta difficile: i tifosi della Fiorentina valutano un volo charter per l'Anatolia

26 febbraio 2023 10:06

Il Sivasspor affronterà la Fiorentina con un attacco spuntato: Yatabaré out per infortunio

25 febbraio 2023 09:49

Fiorentina-Sivasspor, ufficializzati gli orari: al Franchi si giocherà alle 21. Ritorno in Turchia alle 18:45

24 febbraio 2023 17:35

Calimbay (all. Sivasspor): "Fiorentina una delle più forti del sorteggio. Noi squadra modesta, ma faremo bene"

24 febbraio 2023 17:00

Lo stadio del Sivasspor è un vero gioiello. Costruito nel 2016, ha una capienza di 28 mila posti

24 febbraio 2023 14:55

Dalla Turchia, Il Besiktas vuole cedere Ljajic: o si trasferisce al Sivasspor o finirà fuori rosa

02 maggio 2020 12:31

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