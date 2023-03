L’ammonizione di Biraghi una sua scelta o una leggerezza? Era diffidato e non ci sarà al ritorno

Siamo nel pieno recupero di Fiorentina-Sivasspor, Cristiano Biraghi si sta apprestando a battere l’ennesimo calcio d’angolo, prima di calciare sceglie di bere prendendo una borraccia da terra perdendo vistosamente tempo, l’arbitro della gara non può fare altro che ammonire il giocatore. Una scelta inevitabile e purtroppo anche giusta.

Biraghi era diffidato e salterà dunque il ritorno in Turchia che si giocherà fra 6 giorni. Da li è nato il dubbio che questa sia stata una scelta voluta dal giocatore della Fiorentina per non rischiare di saltare le partite che potrebbero esserci, in caso di passaggio del turno, nel percorso viola di Conference.

Se cosi fosse, sarebbe una scelta non propriamente intelligente perchè la gara di ritorno è tutt’altro che scritta considerato il risultato non sicuro. C’è chi invece pensa che non ci sia stata questa premeditazione, ma che si tratti solamente di una grossa ingenuità da parte del calciatore.

In entrambi i casi, Biraghi ha compiuto un’ingenuità che speriamo non arrechi un danno alla squadra perchè il suo sostituto, Terzic, è fuori per infortunio fino alla fine del mese. Dunque in quel ruolo Vincenzo Italiano si troverà in difficoltà, con Ranieri che quasi sicuramente verrà impiegato in quella posizione.

ITALIANO NON HA CAPITO LA MOSSA