Italiano: “Arrabbiato per l’ammonizione di Biraghi. Potevamo segnare di più, ma il risultato non è mai scontato”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, mister Vincenzo Italiano ha così commentato la vittoria per 1-0 contro il Sivasspor: “Soprattutto nel primo tempo potevamo segnare e indirizzare la gara diversamente. Ma non è mai semplice, si sono chiusi bene ma potevamo sfruttare 3-4 occasioni nitide. Comunque ci prendiamo questo vantaggio e andremo in Turchia cercando di essere più cinici”.

Poi ha proseguito: “Siamo stati superficiali nelle prime due occasioni. Poi è chiaro che quando calci con un certo furore fai gol. Bene i ragazzi dalla panchina, prendiamo questi aspetti positivi. Ripeto, in Europa non è mai facile e ci teniamo stretto questo punteggio”. E sul giallo di Biraghi: “Non l’ho capito, era diffidato e non ce l’avremo al ritorno. Questa cosa mi fa arrabbiare parecchio, ma non credo abbia voluto perdere tempo essendo già ammonito”.

Infine, conclude: “Quei 15 minuti abbiamo avuto due palle gol, se riesci a segnare è un gran vantaggio, anche perché al ritorno non sai mai che gara affronterai. Loro hanno vinto il girone, non gli abbiamo mai concesso ripartenze, peccato perché abbiamo fallito qualche occasione. Ma il risultato non è mai scontato e siamo contenti, andremo a battagliare anche da loro”.