All. Sivasspor: “Non sopravvalutiamo la Fiorentina. Andiamo in Europa da 3 anni, ho fiducia nei miei ragazzi”

Intervenuto ai microfoni ufficiali del club turco, il tecnico del Sivasspor, Rıza Çalımbay, ha così parlato in vista della prossima sfida di Conference League al Franchi: “Abbiamo una delle migliori squadre in Europa. Siamo anche una buona squadra. Andiamo in Europa da 3 anni. Non c’è altra squadra che sia andata in Europa dall’Anatolia per 3 anni di fila. Abbiamo fatto grandi cose e vogliamo continuare così. Per la Turchia, per noi, per la nostra comunità, per i nostri tifosi, dobbiamo uscire di qui in modo positivo”.

Poi ha proseguito parlando della Fiorentina: “Dal momento che siamo arrivati ​​così lontano in coppa, è normale incontrare buone squadre. Abbiamo guardato le ultime partite che hanno giocato. Siamo anche noi una buona squadra. Non sopravvalutiamo la Fiorentina. Ci presteremo attenzione. La nostra prima partita è in trasferta. Dobbiamo stare molto attenti. Giocheremo un buon calcio lì e lotteremo con il supporto dei nostri tifosi nella partita di Sivas. Le partite europee sono una cosa bellissima. Stiamo lottando con un budget basso rispetto ad altre squadre. Finora abbiamo svolto un buon lavoro e credo che continueremo a farlo in futuro. Ho molta fiducia nel mio club, nei miei giocatori e nei nostri tifosi”.