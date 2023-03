La UEFA presenta Sivasspor-Fiorentina: “I viola si pentiranno degli errori dell’andata?”

Domani alle 18.45 scenderanno in campo Sivasspor e Fiorentina per il ritorno degli ottavi di finale di Conference League. Il sito ufficiale della UEFA, ha dedicato una piccola presentazione alla sfida di domani dei viola, ripercorrendo il percorso europeo di questo anno: “La stagione europea della Fiorentina sembrava finita prima ancora di iniziare davvero quando una sconfitta per 3-0 in casa dell’İstanbul Başakşehir a settembre l’ha lasciata a languire in fondo alla classifica con un punto nelle prime due partite. Tuttavia, più che segnare la fine di un capitolo, ha segnato l’inizio di uno nuovo: i viola tornano in Turchia dopo aver vinto sette partite sulle sette successive”.

Poi prosegue: “La Fiorentina parte dal vantaggio per 1-0 contro il Sivasspor, e in verità avrebbe potuto essere ancora più avanti. “Sarà una partita diversa a Sivas”, ha avvertito l’allenatore della squadra turca, Rıza Çalımbay. La sua squadra ha cercato di difendersi in Italia, ma ha comunque sfiorato il pareggio quando Dimitrios Goutas ha colpito di testa il palo. La squadra italiana si pentirà dell’errore dell’andata o dimostrerà fino a che punto è arrivata?”.