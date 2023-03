Stadio vuoto? Il Sivasspor regala i biglietti ai suoi tifosi per la partita contro la Fiorentina. Voglia di rimonta

Curiosa iniziativa del Sivasspor alla vigilia della partita contro la Fiorentina per il ritorno degli ottavi di finale di Conference League. La società turca infatti, considerando il poco entusiasmo intorno alla squadra, ha deciso di regalare i biglietti per la sfida contro la Fiorentina. Infatti tutti i tifosi potranno andare a ritirare 3 biglietti a testa, a titolo totalmente gratuito, per assistere alla sfida contro i viola. Insomma, il Sivasspor le prova tutte per provare a ribaltare la sfida e passare il turno.

