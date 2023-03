Corriere Fiorentino: “Primo passo verso i quarti ma resta il rammarico di non aver chiuso i conti”

La prima è andata. Certo, visti i valori in campo (e le occasioni sprecate) resta il rammarico per non aver chiuso i conti già ieri, ma intanto la Fiorentina mette la quinta (vittoria di fila) tra campionato e Conference, e muove il primo passo verso la qualificazione ai quarti. Un 1-0, quello sul Sivasspor, che ha confermato la sensazione di aver finalmente ritrovato gioco, identità e qualità, ma che ha riproposto anche i vecchi difetti di mira e concretezza. Ecco. Semmai, se davvero si vuol sognare fino in fondo, sarà bene (ri)eliminarli alla svelta. Non sempre infatti, dall’altra parte si troveranno avversari morbidi come il Sivasspor. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

