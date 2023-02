Nazione, Sivas trasferta difficile: i tifosi della Fiorentina valutano un volo charter per l’Anatolia

Chi aspettava il sorteggio degli Ottavi di Conference League per prenotare la trasferta al seguito della Fiorentina è rimasto deluso. Sul piano tecnico difficilmente la pesca di Smicer (ex calciatore del Liverpool, ambasciatore della finale di Praga) poteva essere migliore, ma dal punto di vista logistico è capitata la trasferta assolutamente più scomoda.In tanti, già dal pomeriggio di venerdì, hanno provato a capire sul web quale fossero le soluzioni per seguire la squadra contro il Sivasspor e soprattutto quale fossero i costi. Doccia gelata, che di più non si può. La città di Sivas si trova nel cuore dell’Anatolia a circa 1.300 metri di altitudine. Per rendere l’idea basti pensare che dista 900 km da Istanbul e circa la metà da Ankara. Le soluzioni più ‘economiche’ prevedono uno scalo aereo proprio ad Istanbul per poi raggiungere Sivas con un altro volo interno. Ma siamo nell’ordine di diverse centinaia di euro solo per lo spostamento. Impensabile sfruttare alternative come treno o bus, le ore di viaggio sarebbero troppe.

Tutto questo ha scoraggiato diversi tifosi, anche se alla fine qualcuno a Sivas ci potrebbe essere.Nei prossimi giorni le associazioni dei tifosi proveranno a sondare la disponibilità ed i costi di un eventuale volo charter.È chiaro che l’adesione dovrebbe essere massiccia per ottimizzare i costi. Ipotesi al momento poco probabile, anche se sarà valutata. Il termine di paragone è la trasferta ad Istanbul per la partita contro il Basaksehir dove i tifosi viola furono 47. E quella, paradossalmente, fu una trasferta più comoda. Molti confidano ormai nel passaggio ai Quarti per una nuova trasferta più abbordabile. Intanto il prossimo impegno sarà domani a Verona: di lunedì alle 18:30 sono attesi al Bentegodi 750 tifosi viola, che potrebbero aumentare nella giornata di oggi. C’è tempo fino alle 19 per comprare i tagliandi. Lo scrive La Nazione.

