Notizie Sivas Fiorentina

Avvocato Chiacchio: "Squalifica del campo per il Sivasspor e risarcimento per Bianco dall'aggressore"
17 marzo 2023 10:57
Il video dell'aggressione subita da Bianco. Pugno in pieno volto dal tifoso e naso rotto in campo
17 marzo 2023 01:15
"10h di volo più 2 di auto a noleggio: sarà dura ma l'Europa è adrenalina pura", racconta Gianluca
16 marzo 2023 10:05
Sivas è a 1200m, le prestazioni caleranno del 3%: servirebbero 4/5 giorni per adattarsi
15 marzo 2023 09:43
20 i tifosi della Fiorentina a Sivas: auto, aereo e poi pullman per seguire la squadra viola
15 marzo 2023 09:37
Solo 60 adesioni, salta il volo charter dell'ATF. In Turchia ci saranno 20 tifosi della Fiorentina
11 marzo 2023 20:51
Nazione, Sivas trasferta difficile: i tifosi della Fiorentina valutano un volo charter per l'Anatolia
26 febbraio 2023 10:06
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