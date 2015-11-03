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Notizie Sivas Fiorentina

Avvocato Chiacchio: "Squalifica del campo per il Sivasspor e risarcimento per Bianco dall'aggressore"

17 marzo 2023 10:57

Il video dell'aggressione subita da Bianco. Pugno in pieno volto dal tifoso e naso rotto in campo

17 marzo 2023 01:15

"10h di volo più 2 di auto a noleggio: sarà dura ma l'Europa è adrenalina pura", racconta Gianluca

16 marzo 2023 10:05

Sivas è a 1200m, le prestazioni caleranno del 3%: servirebbero 4/5 giorni per adattarsi

15 marzo 2023 09:43

20 i tifosi della Fiorentina a Sivas: auto, aereo e poi pullman per seguire la squadra viola

15 marzo 2023 09:37

Solo 60 adesioni, salta il volo charter dell'ATF. In Turchia ci saranno 20 tifosi della Fiorentina

11 marzo 2023 20:51

Nazione, Sivas trasferta difficile: i tifosi della Fiorentina valutano un volo charter per l'Anatolia

26 febbraio 2023 10:06

Lo stadio del Sivasspor è un vero gioiello. Costruito nel 2016, ha una capienza di 28 mila posti

24 febbraio 2023 14:55

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