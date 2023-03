“10h di volo più 2 di auto a noleggio: sarà dura ma l’Europa è adrenalina pura”, racconta Gianluca

Non saranno le capitali europee tipiche della Champions League, e nemmeno le città che rappresentano la più antica Europa League, ex Coppa Uefa, ma anche in Conference c’è chi non rinuncia all’opportunità di viaggiare per seguire da vicino e sostenere i propri colori. Lo sanno bene quei tifosi viola (pochi per la verità, al massimo una ventina) che nonostante tutto – ore di viaggio, costi, difficoltà logistiche – hanno messo in preventivo una gita in Turchia, con l’obiettivo principale di essere allo stadio di Sivas per la gara di stasera contro il Sivasspor, ma anche per il piacere di conoscere e scoprire nuovi angoli di mondo.

E il caso di due amici torinesi, tifosi viola, che fin dal giorno del sorteggio hanno progettato un lungo viaggio cominciato ieri, con un volo da Bergamo, e destinato a proseguire fino a sabato mattina quando è in programma il rientro in Italia, a Fiumicino. Gianluca Novelli fa parte del gruppo «Firenze del Nord», da tempo segue la Fiorentina nonostante la distanza chilometrica dal Franchi e in questa annata europea ha già fatto numerose trasferte.

L’annullamento di un volo charter inizialmente predi- sposto dalle organizzazioni del tifo non lo ha fatto desistere dal suo programma, nel quale ha coinvolto anche l’amico Andrea Megaro. «Lui non è tifoso come me, spero di riuscire a contagiarlo con la mia passione viola – racconta Gianluca – so che saremo molto pochi, ma amo viaggiare e per lavoro mi è già capitato di visitare molte nazioni. Sarà da pazzi ma speravo che dal sorteggio uscisse proprio il Sivasspor per scoprire un posto nuovo. Fare questo tipo di viaggi mi dà unadrenalina incredibile, ho comprato i biglietti senza pensarci e alla fine spenderò meno della trasferta di Edimburgo».

Il lungo viaggio è così cominciato ieri alle 12.50, con il volo che da Bergamo ha portato i due a Istanbul, qualche ora di scalo poi un volo interno con atterraggio a Kavseri alle una di notte locali, nel bel mezzo della Turchia, a poco meno di 200 km da Sivas. «Abbiamo noleggiato una macchina, ci vorranno un paio d’ore, arriveremo in città qualche ora prima del fischio d’inizio. Ci toccherà la faticaccia di rientrare in nottata, ma venerdì potremo farci un bel giro in Cappadocia». Con oltre un milione di abitanti Kayseri è il capoluogo dell’Anatolia centrale e rappresenta un’attrattiva diversa dalla cittadina di oltre 310 mila abitanti che stasera ospiterà il ritorno degli ottavi di finale di Conference, ma nonostante clima e ambiente si preannuncino ostici (saranno almeno 22 mila gli spettatori allo stadio «4 Settembre») la fiducia di passare il turno è intatta. «Le sensazioni sono buone – conclude Gianluca -anche perché contando la gara d’andata e lo stato di forma abbiamo tutto per passare, però l’Europa è sempre l’Europa. E una trasferta lontana e loro giocheranno la partita della vita, basta una disattenzione per rimetterli in pista. Confido in un inizio sprint con un gol per mettere subito in chiaro le cose, spero la gara non prenda la piega del ritorno con il Twente perché è stata una sofferenza». Lo scrive il Corriere Fiorentino.

