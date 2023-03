Scontri senza fine, i tifosi del Napoli tentano l’assalto all’albergo dove alloggiano tifosi Francoforte

Ancora momenti di forte tensione a Napoli: un gruppo di ultras ha tentato di avvicinarsi all’hotel dove sono alloggiati i tifosi dell’Eintracht Francoforte proprio mentre stavano per iniziare le operazioni di trasferimento dei supporter tedeschi sui bus per portarli via dalla città. Un gruppo di tifosi napoletani, secondo quanto si è appreso, ha fatto esplodere bombe carta e lanciato pietre nella zona tra via Partenope e via Chiatamone. Le forze dell’ordine hanno usato lacrimogeni e idranti e respinto l’assalto. Lo riporta Il Messaggero

COSA E’ SUCCESSO NEL CENTRO DELLA CITTA