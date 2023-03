Il video dell’aggressione subita da Bianco. Pugno in pieno volto dal tifoso e naso rotto in campo

Ecco il video della vergognosa aggressione avvenuto ai danni del giocatore della Fiorentina, Alessandro Bianco. Due tifosi del Sivasspor, come si vede dal video, sono entrati in campo, subito dopo il quarto gol della Fiorentina, e hanno aggredito Bianco sferrando un pugno in pieno volte che ha rotto il naso al ragazzo classe 2002 che era in campo. Il video dell’accaduto

👊Vergognosa aggressione a Bianco durante Sivasspor-Fiorentina ⚠️ pic.twitter.com/quplaAXCue — Passione Fiorentina (@PassioneFiorent) March 17, 2023

LA FURIA DI ITALIANO