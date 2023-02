Repubblica: “Castrovilli-Fiorentina, vicino il rinnovo fino al 2026: biennale con opzione sul terzo anno”

Pure adesso Italiano è consapevole che in rosa un giocatore come Castro non c’è, per caratteristiche, tempo di inserimento, capacità di rovesciare l’azione e il ritorno al 4-3-3 è pensato anche e soprattutto per lui. Tuttavia, mentre sul campo bisognerà attendere ancora qualche settimana, buone notizie arrivaNo sul fronte rinnovo, con il contratto di Gaetano in scadenza nel 2024.

Dopo alcune settimane di stallo e di distanza tra le parti, negli ultimi giorni l’idea di prolungamento si fa sempre più concreta: Castrovilli vuole dimostrare gratitudine alla Fiorentina, squadra che lo ha cresciuto, valorizzato e lanciato nel calcio che conta e non intende creare un caso, né tantomeno liberarsi a zero. Il rinnovo potrebbe essere fino al 2026, biennale con opzione sul terzo anno. Un modo per tutelare la società, ma allo stesso tempo per permettere al giocatore di tornare con calma a essere uno dei migliori centrocampisti italiani. Le lusinghe e gli apprezzamenti di altri club comunque non mancano, nonostante la lunga inattività, come raccolto dall’agente Lucci. Castrovilli resta un giocatore giovane, italiano e campione d’Europa e del suo recupero potrebbe giovarne tutto il movimento. Il futuro prossimo però è fatto in primis di riscatto, di presenze e se possibile di un gol ufficiale. Magari proprio a Verona, per chiudere un cerchio. Lo scrive Repubblica.

LEGGI ANCHE, VIERI: “FIORENTINA IN SEMIFINALE DI CONFERENCE” CASSANO: “SOLO VILLAREAL E WEST HAM SUPERIORI”