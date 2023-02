Vieri: “Fiorentina in semifinale di Conference” Cassano: “Solo Villareal e West Ham superiori”

Alla Bobo Tv in diretta su Twitch, Antonio Cassano e Bobo Vieri hanno parlato della Conference League dopo i sorteggi per gli ottavi di finale, queste le loro parole:

Cassano: “Villareal, occhio al West Ham perché è dura giocare in Inghilterra, l’AZ gioca un grande calcio. Il Nizza non sta facendo bene, le nostre sono più forti. La Lazio ha una gara complicata mentre la Fiorentina può andare avanti”

Vieri:”Fiorentina e Lazio in semifinale per me. E attenzione che la Fiorentina se inizia ad avere Cabral e Jovic che stanno bene, fa 2/3 goal a partita”.

Cassano:”Dura però giocare ogni tre giorni per la rosa della Fiorentina. Se le nostre arrivano in semifinale non dobbiamo però stupirci, le uniche superiori sono West Ham e Villareal. La Lazio per me pensa ad arrivare quarta”.

IL PARERE DI CICCIO GRAZIANI