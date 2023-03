Caso: “Fiorentina non deve sottovalutare Sivasspor: bassi in classifica ma hanno fatto exploit con le big”

Domenico Caso, ex centrocampista della Fiorentina, è intervenuto a Radio Sportiva per parlare del prossimo impegno dei Viola in Conference League contro i turchi del Sivasspor. Ecco le sue parole:

“Sivasspor alla portata della Fiorentina? Non va sottovalutata perchè in campo europeo può succedere di tutto. Io qualche volta seguo il campionato turco e ho visto che navigano in zone di bassa di classifica ma hanno fatto anche qualche exploit con le prime della classe come Fenerbache e Besiktas. I risultati stanno arrivando ed adesso è il momento giusto per mettere un bel sigillo su una competizione europea in cui la Fiorentina può dire la sua.”

