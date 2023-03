Ribery parla del suo futuro: “Obiettivo diventare allenatore, senza allenamenti e partite non posso vivere”

Nell’intervista rilasciata ieri al quotidiano Sport Bild, Franck Ribery ha parlato del suo desiderio di diventare allenatore: “È il mio obiettivo, attualmente sto studiando per prendere il patentino. Fare l’allenatore mi permetterà di riscoprire l’adrenalina e la pressione che accompagnano quotidianamente gli allenamenti e le partite. Non posso vivere senza di esse, ne ho bisogno per essere felice. Con loro ho reso al meglio perché avevo la testa libera di pensieri e mi divertivo come un bambino”, ha detto l’assistente di Paulo Sousa alla Salernitana. A riportarlo è TMW.

