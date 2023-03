Tonfo Sivasspor in campionato: il Karagümrük di Pirlo batte 4-3 i prossimi avversari della Fiorentina

Dopo un mese di pausa forzata causata dal disastroso sisma che ha sconvolto Turchia e Siria, quest’oggi è finalmente ripartita la Super Lig, il massimo campionato turco. Ad inaugurare questa ripresa è stato il Sivasspor, avversario della Fiorentina negli ottavi di Conference League, che è stato protagonista di un match pirotecnico conclusosi 4-3 per il Karagümrük guidato dall’ex tecnico della Juventus Andrea Pirlo. Partita durata più di cento minuti in cui senza dubbio non ci si è annoiati quella andata in scena allo Stadio Vefa e che ha visto il Sivas sfiorare di un soffio la rimonta che avrebbe garantito maggiore tranquillità in chiave salvezza. Per gli uomini di Riza Çalimbay la testa è adesso alla gara del Franchi contro i gigliati in programma giovedì 9 marzo alle 21.

JOVIC SUONA LA CARICA