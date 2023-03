Bertolacci avvisa la Fiorentina: “Con il Sivasspor attenzione ai contropiedi. Partono male ma si riprendono sempre”

L’ex calciatore del Milan, ora al Karagümrük, Andrea Bertolacci ha parlato ai microfoni di Sky Sport del Sivasspor, prossimo avversario europeo della Fiorentina: “Ho affrontato il Sivasspor diverse volte. Ho visto la Fiorentina, sono in un’ottima condizione. Se gioca come in queste gare può passare il turno, ma non biosgna pensare di essere già oltre. Loro sono molto fisici e ripartono bene. Attenzione ai contropiedi. Quando giochi le gare di coppa, la parte emotiva conta. Giocare dopo la sosta non è semplice, ma in queste gare devi tirare quel qualcosa in più. Gradel? Il più pericoloso, anche se ha un’età avanzata. Bravo nell’uno contro uno. Mi piace Yesilyurt, terzino destro. Hanno preso Saiz, uno spagnolo bravo, ma non so se può giocare in Europa. Caicedo è la punta, molto fisica. Loro partono male, ma poi si riprendono sempre alla grande. Erdal, il capitano, segna tanto e s’inserisce alla perfezione. Detto ciò, giocando al Franchi la Fiorentina ha un grande vantaggio”.