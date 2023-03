Pruzzo: “Il Sivasspor è una squadra indecifrabile, in Europa non si deve mai sottovalutare nessuno”

In vista dell’impegno in Conference League, l’ex attaccante di Roma e Fiorentina Roberto Pruzzo ha parlato sulle frequenze di Lady Radio del match tra Fiorentina e Sivasspor. Ecco le sue dichiarazioni: “Emiliano Viviano mi ha detto che il Sivasspor è una squadra indecifrabile. Si chiudono dietro e provano a ripartire ma nell’ultima di campionato dopo 40 minuti erano già sotto di 3 gol. Sulla carta è alla portata della Fiorentina ma specie in Europa non si deve mai sottovalutare nessuno. I gigliati dovranno esser bravi a chiudere la pratica nella gara di andata al Franchi. Le insidie del Sivasspor mi sembrano esclusivamente legate all’ambiente“.

Prosegue Pruzzo: “L’obiettivo della Fiorentina oggi è nelle coppe. Il campionato può anche essere messo un po’ in secondo piano, tanto ormai settimo posto è quasi irraggiungibile. I ragazzi di Italiano devono concentrarsi sulle coppe perché non si può pensare di essere competitivi su tre fronti. Le squadre di Serie A non sono attrezzate per tre competizioni e anche il mister volente o nolente dovrà fare delle scelte“.

