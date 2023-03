Cofie: “Non veniamo a Firenze per mangiare la bistecca. Gol Biraghi a Verona? Poco fair play”

Isaac Cofie, ex mediano di Genoa e Chievo, è riuscito a ritagliarsi in fretta uno spazio importante nella squadra di Çalimbay e ha le idee chiare su come af- frontare i viola nell’andata di dopodomani al Franchi: «Ormai, il Sivasspor è una squadra abbonata all’Europa: da quando sono arrivato l’abbiamo sempre giocata e anche stavolta daremo il massimo», ha spiegato. «Non verremo quindi a Firenze per mangiare la bistecca, come qualcuno può pensare».

Ha già un’idea di come sarà la gara contro i viola?

«Molto difficile, perché la Fiorentina ha tanta qualità e da qualche partita ha iniziato anche a giocare bene. Peraltro, ho avuto modo di sfidare Italiano, quando militava nel Padova: con lui c’è tanto rispetto».

Chi le fa paura della Fiorentina?

«Ho rispetto ma non paura. La Fiorentina è una società importante: ha giocatori che possono cambiare la partita da un momento all’altro. L’ho seguita tanto in questi mesi e dopo un periodo duro mi pare in ripresa grazie in particolare a Bonaventura e Ikoné».

Lei ha giocato anche con Biraghi al Chievo.

«Sì e ho anche visto il suo bel gol a Verona. Ma secondo me non ha avuto molto fairplay, perché c’era un suo compagno a terra e un calciatore avversario che lo stava soccorrendo. Avrebbe potuto non provare quella giocata. Certo, se l’arbitro ha convalidato il gol, buon per lui (ride)».

