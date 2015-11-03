Notizie Cofie Fiorentina

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Cofie (Sivasspor): "Non siamo inferiori alla Fiorentina, l'abbiamo studiata bene e vogliamo vincere"

08 marzo 2023 17:05

Cofie: "Non veniamo a Firenze per mangiare la bistecca. Gol Biraghi a Verona? Poco fair play"

07 marzo 2023 10:11

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Sett. 10