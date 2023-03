Cofie (Sivasspor): “Non siamo inferiori alla Fiorentina, l’abbiamo studiata bene e vogliamo vincere”

Cofie, giocatore del Sivasspor, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Fiorentina, queste le sue parole:

“Quella di domani è una partita importante per noi, daremo tutto per la Turchia e per tutti i posti in cui è successo il terremoto, cercheremo di fare una partita importante. Ho giocato in Italia, ho gia segnato contro la Fiorentina anche se avevamo perso 2-1, giocare qui mi dà grande emozione, è la prima volta che torno in Italia, non abbiamo paura ma abbiamo grande rispetto, vogliamo giocare questa partita con il piglio giusto cercando di portare a casa un risultato importante

Fisicamente stiamo bene anche se siamo stati fermi, stiamo bene mentalmente e fisicamente, abbiamo studiato bene la Fiorentina, sono una squadra importante allenata da un grande allenatore, vogliamo metterli in difficoltà per portare a casa un risultato importante. Ancora non ho sentito Duncan, sono troppo concentrato per la partita, domani ci incontreremo in campo

Le differenza tra il calcio italiano e quello turco ci sono, quello italiano è più tattico e fisico, c’è più intelligenza, in Turchia invece si pensa più all’aspetto individuale. Non siamo inferiori alla Fiorentina anche il calcio italiano è superiore a quello turco”

