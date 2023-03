Italiano: “Gioca Terracciano, con Sirigu sono stato chiaro. Non pensiamo di essere meglio del Sivasspor”

Vincenzo Italiano ha parlato in sala stampa alla vigilia della gara contro il Sivassport, queste le parole dell’allenatore della Fiorentina:

“Non c’è nessuno della Fiorentina che pensa di essere favoriti, loro hanno vinto il girone, è un grande merito mentre noi abbiamo fatto un turno in più. Hanno fatto sempre le coppe in questi anni, il calcio turco è in grande crescita, bisogna battagliare, è la prima delle due gare ed è importantissima, nessuna pensa che siamo superiori, ci vuole umiltà

Penso che il campionato sia una storia diversa, l’Europa ci sta dando stima per quello che andiamo a fare, vedo tanti ragazzi in crescita, se mettiamo dentro le nostre qualità possiamo dire la nostra anche domani

Stiamo facendo un percorso positivo, continuamo a fare l’Europa con grande orgoglio, lo dimostrano, l’Europa ti può togliere qualcosa ma ti fa crescere in mentalità e conoscenza. A Braga abbiamo indirizzato la qualificazione sfruttando anche la superiorità numerica, siamo contenti di quanto fatto fino ad oggi, i ragazzi si divertono ed hanno entusiasmo. Contro il Milan i due subentranti hanno fatto la differenza

Il Sivasspor è un avversario che gioca con un ottimo 4-3-3 gioca le partite con grandi attenzione cercando di giocare alle spalle dell’avversario, non dobbiamo farli ripartire, ultimamente ci sta riuscendo bene. Con il nostro pubblico si può ottenere tanto, se non saranno 40 mila come sabato mi auguro che ci facciano sentire

Quarta ha molta dimestichezza nel livello tecnico ed è un grosso vantaggio in questo calcio ed è molto avanti rispetto a tanti colleghi, deve migliorare nell’attenzione durante la partita ma quest’anno lo vedo molto meglio su questo aspetto rispetto alla scorsa stagione

Penso che per la crescita che sta dimostrando si può continuare con Terracciano, Sirigu ha grande esperienza, siamo io che lui siamo stati chiari, ci siamo detti quello che ci dovevamo dire per il suo percorso che deve avere qui, lui è un grandissimo portiere per quello che ci sta dando da quando è arrivato

Mi preoccupo quando abbiamo pochi giorni a disposizione per preparare la partite, come avverrà dopo di questa dove avremo solo pochi giorni per giocare contro la Cremonese. Per domani abbiamo avuto più tempo e abbiamo studiato meglio l’avversario, per noi recuperare le energie è stato importante

Domani sono già 38 partite, possiamo aggiungere qualcosa di positivo, potevamo evitare qualche sconfitta ma lo sapevamo che andavamo incontro a qualche partite in cui avremmo avuto difficoltà nel prepararla, siamo tornati tardi in diverse occasioni ma vincere aiuta a vincere e speriamo di vincerne tante altre. Abbiamo 13 partite di campionato, vogliamo coinvolgere tutti, vogliamo tenerli tutti vivi e pronti anche se siamo consapevoli che questo giocare tanto possa toglierci qualche giocatore in più. In Europa stiamo trovando quella concretezza che ci sta mancando in campionato

Gol subito contro il Milan poteva essere evitabilissimo, eravamo alti perchè ci sono avversari che meno li fai stare vicino l’area e meglio è. Avevano Origi, Ibra e Bakayoko che erano due metri, meno li tieni lontano dall’area è meglio è certi giocatori. Abbiamo persi dei duelli da fallo laterale”

CASSANO PRENDE IN GIRO FREY