Bocci: “Non bisogna abbassare ritmo in Europa: Fiorentina brava a rimettere in piedi la partita”

Alessandro Bocci ha parlato a Radio Bruno del match di ieri che ha visto la Fiorentina uscire vittoriosa dalla trasferta di Sivas. Ecco le sue parole:

“Partita di ieri? Bisogna fare delle riflessioni: la Fiorentina è stata brava rimettendo in piedi la partita. Penso che la Fiorentina volesse abbassare il ritmo ma non è la cosa da fare in Europa. Non sei riuscita a chiuderla a Firenze allora devi farlo da loro. Il campo era orrendo e mi meraviglio che si possa giocare su questi campi. Una serata che rafforza l’autostima della Fiorentina ed adesso ad aprile deve dimostrare di saperci fare su tre competizioni.

Passo in avanti nella gestione dei momenti? Per nostra fortuna gli infortuni sono diminuiti e l’allenatore è meno costretto a prendere decisioni forzate nel turnover. Bisogna vedere se giocando ogni tre giorni capiteranno partite più difficili rispetto a quelle di questo mese. Credo che la Fiorentina debba lavorare passo passo ma consapevole di aver trovato convinzione ed una quadratura. “

