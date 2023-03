Corriere Fiorentino, per Fiorentina-Sivasspor obiettivo 15.000 presenze al Franchi

Nonostante in questa stagione il pubblico del Franchi sia stato sempre numeroso, in vista della Conference va dimenticato in fretta il record dell’era Commisso di sabato sera con oltre 40mila tifosi (con incasso da quasi un milione di euro). Nella coppa europea, complice anche il poco appeal delle avversarie incontrate finora, non ci sono mai stati i numeri delle grandi occasioni. Ad esempio c’erano 18.576 spettatori per la sfida contro gli Hearts, la più affollata anche grazie all’esodo scozzese; 16.674 per quella estiva col Twente e 13mila per il ritorno dello spareggio contro il Braga in cui però, a differenza di giovedì sera, dopo il 4-0 dell’andata i giochi erano fatti. Sarà chiusa la curva Ferrovia, si va dai 20 euro per la Fiesole ai 40 per tribuna e Maratona, superando poi i 100 euro per tribuna d’onore e vip. Il momento è positivo, l’obiettivo è staccare almeno 15mila tagliandi. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

