Calvarese: “Pazzesco quello che è successo contro il Braga. Arbitro di domani? Molto fiscale e non avaro di cartellini”

Durante un intervento andato in onda su Italia 7 nella trasmissione 30⁰ Minuto, l’ex arbitro Gianpaolo Calvarese ha presentato l’arbitro della gara tra Fiorentina e Sivasspor: “Il direttore di gara sarà l’albanese Enea Jorgji, a dire il vero lo conosco poco. So che non è abituato ai grandi palcoscenici e soprattutto è molto fiscale, non è decisamente avaro di cartellini. In particolare, preferisce non avere colloqui con i calciatori. Riflettendo su ciò che è accaduto a Firenze l’ultima volta in Conference League posso dire di essere rimasto scioccato. Roberto Rosetti ha ammesso che il gol in Fiorentina-Braga era regolare di ben due centimetri. Pazzesco. È incredibile che l’arbitro Bastien abbia deciso di smentire la tecnologia. È stata senza dubbio una situazione paradossale, mi auguro che domani sera alla Fiorentina possa andare tutto nel verso giusto”.

