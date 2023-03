Calimbay (all. Sivasspor): “In casa sarà diverso, credo che riusciremo a vincere contro la Fiorentina”

Il tecnico del Sivasspor, Calimbay, ha così parlato in vista del ritorno contro la Fiorentina, valida per la gara di ritorno degli ottavi di finale di Conference League: “Adesso conosciamo bene il nostro avversario. Sappiamo cosa possono fare e abbiamo visto come tutti i loro giocatori siano bravi. Ecco perché la partita a Sivas sarà diversa. Avremo anche il sostegno dei nostri tifosi, non vediamo l’ora. Otterremo sicuramente un buon risultato nel nostro campo. Ci credo con tutto il cuore. Ho fiducia nei miei giocatori e nei nostri tifosi. Sarà un’ottima partita. Faremo tutto il possibile per rimediare a questa sconfitta. Dobbiamo fare meglio di quanto mostrato al Franchi se vogliamo pensare di vincere la partita. Io credo che ci riusciremo”.