Notizie Calimbay Fiorentina

Calimbay: "Domani partita storica per il Sivasspor. Elimineremo la Fiorentina grazie al nostro pubblico"
15 marzo 2023 15:28
Calimbay: "Siamo stanchi, ma credo che recupereremo. Ora testa all'importante sfida con la Fiorentina"
14 marzo 2023 16:30
Calimbay (all. Sivasspor): "In casa sarà diverso, credo che riusciremo a vincere contro la Fiorentina"
11 marzo 2023 16:45
Calimbay (All. Sivasspor): "Al ritorno sarà tutta un'altra partita. Nel secondo tempo cambiate le posizioni"
09 marzo 2023 23:45
Calimbay (all. Sivasspor): "Fiorentina una delle più forti del sorteggio. Noi squadra modesta, ma faremo bene"
24 febbraio 2023 17:00
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