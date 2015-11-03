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Notizie Calimbay Fiorentina

Calimbay: "Domani partita storica per il Sivasspor. Elimineremo la Fiorentina grazie al nostro pubblico"

15 marzo 2023 15:28

Calimbay: "Siamo stanchi, ma credo che recupereremo. Ora testa all'importante sfida con la Fiorentina"

14 marzo 2023 16:30

Calimbay (all. Sivasspor): "In casa sarà diverso, credo che riusciremo a vincere contro la Fiorentina"

11 marzo 2023 16:45

Calimbay (All. Sivasspor): "Al ritorno sarà tutta un'altra partita. Nel secondo tempo cambiate le posizioni"

09 marzo 2023 23:45

Calimbay (all. Sivasspor): "Fiorentina una delle più forti del sorteggio. Noi squadra modesta, ma faremo bene"

24 febbraio 2023 17:00

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