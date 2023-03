Repubblica: “Nessuno sottovaluti il Sivasspor. Italiano crede fortemente alla possibilità di arrivare in fondo”

Nessuno sottovaluti il Sivasspor. È questa la frase che rimbomba negli ambienti della Fiorentina, a poche ore dall’andata degli ottavi di finale di Conference League in programma questa sera (ore 21) al Franchi. Il doppio playoff con lo Sporting Braga ha regalato emozioni e alcune piacevoli conferme. Come la ritrovata concretezza in fase offensiva, Jovic capocannoniere della competizione europea, Cabral in gran forma e una squadra, quella di Vincenzo Italiano, che crede fortemente alla possibilità di arrivare in fondo. Un passo alla volta e senza guardare troppo lontano, però. Questione di testa. Basti pensare alla Lazio, martedì sconfitta in casa nella gara d’andata contro l’AZ Alkmaar. Scrive così La Repubblica nell’edizione odierna.

