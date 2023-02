Fiorentina-Sivasspor, cominciata la vendita dei biglietti. Prezzi a partire da 14 euro, previsti sconti per i minori

Come riportato sul sito ufficiale della società viola, è partita oggi, 28 febbraio, la vendita dei tagliandi per la gara di Conference League tra la Fiorentina e i turchi del Sivasspor in programma allo stadio Artemio Franchi giovedì 9 marzo alle 21. Il club gigliato informa tra l’altro che gli Abbonati al campionato, i sottoscrittori del Pack 12 gare e di Mini Abbonamento di Conference League potranno acquistare, entro e non oltre il 6 marzo, il ticket con uno sconto in tutti i settori, senza alcuna prelazione sul posto, mentre la vendita senza vincoli sarà in ogni caso attiva fino al giorni del match.

I prezzi partiranno dai 14 euro in Curva Fiesole per i possessori dell’Inviola Time (20 euro invece per chi ne è sprovvisto) ai 25/30 euro della Curva Maratona fino ai 50/80 euro per una seduta in Poltronissima, con sconti previsti per i minori di 14 anni. I biglietti possono essere acquistati sul portale di Vivaticket o presso i punti di rivendita autorizzati.

Per tutte le altre informazioni dettagliate è possibile consultare la pagina dedicata sul sito ufficiale della Fiorentina.

I TELECRONISTI DAZN NON ERANO AL BENTEGODI