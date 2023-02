Telecronisti Dazn non erano presenti a Verona, ecco perchè non hanno potuto raccontare gol Biraghi

Chi ha seguito la partita tra Verona e Fiorentina in diretta su Dazn non ha visto in diretta il gol del capitano della Fiorentina fatto in pieno recupero che ha sigillato il risultato sullo 0-3. Perchè? Il motivo è presto detto, la regia televisiva della partita in quel momento non stava inquadrando il gioco e dunque, chi raccontava live la gara, non ha potuto vedere direttamente quello che è accaduto perchè ieri Dazn non era presente con i suoi telecronisti allo stadio Bentegodi di Verona ma hanno raccontato la partita guardandola dallo studio centrale dell’emittente e dunque potevano raccontare solo quello che la regia faceva vedere loro. Solo al momento del replay hanno potuto vedere il gol realizzato da Biraghi.

LA NAZIONE PARLA DI NICO GONZALEZ