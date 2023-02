Nazione: “Gonzalez peggiore in campo, condizione fisica non al top, Nico non decolla”

Per La Nazione, Nico Gonzalez il peggiore dei viola in campo, 6 in pagella. Un bel sinistro, qualche pallone perso male, una verticalità che ancora non decolla. Ci sono lampi che producono il giusto, anche se la pericolosità di Nico costringe gli avversari a eccessi di prudenza (e a molti falli). La condizione fisica non è al top e l’intensità si vede a tratti. Nel finale c’è una buona occasione in contropiede e Nico perde il tempo per tirare da una golosa posizione.

LEGGI ANCHE, MOVIOLA CORSPORT: “BENE LA PENNA. FALLO DI AMRABAT-BRAAF NON C’È ROSSO, DECISIONE GIUSTA”