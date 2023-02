Moviola CorSport: “Bene La Penna. Fallo di Amrabat-Braaf non c’è rosso, decisione giusta”

Verona-Fiorentina, ecco la moviola del Corriere dello Sport: “Affatto scontata la gara di Verona, il risultato non tragga in inganno: La Penna, alla 53a gara in serie A in carriera (e in tripletta), la tiene bene ed è una buona notizia per Rocchi (sul gol di Biraghi, magari, un pizzico di buonsenso che è mancato al capitano viola?). Gara sporca, nervosa, ci sono voluti 6 cartellini gialli (tutti necessari e obbligati) e 26 falli (neanche tanti) per controllarla, anche con un paio di urlacci per spegnere gli ardori (citofonare a Dawidowicz e Ikoné, nel caso).

Il Verona chiedeva il rosso per Amrabat per il fallo su Tameze, l’azione però è esterna rispetto al centro dell’area, c’è distanza e ci sono Martinez Quarta e Igor in grado di recuperare (sulla punizione, Hien segna a gioco fermo, La Penna spiega: «Ho ammonito» e dunque doveva far riprendere lui il gioco con un fischio). Anche la Viola, si lamenta per l’intervento di Braaf su Dodo, scarpino sul ginocchio ma è appena appoggiato, in dinamica dopo un salto, ok il giallo. Protesta subito Cabral, che lamenta una trattenuta in area di Hien: in realtà, è l’attaccante viola a spingere per primo l’avversario”.

