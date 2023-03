Fiorentina-Sivasspor 15.000 tifosi oggi al Franchi: 300 dalla Turchia. Ferrovia chiusa 

È il giorno di Fiorentina-Sivasspor (fischio d’inizio alle 21) e il Franchi si prepara a vivere una notte europea. Lo scenario però sarà molto diverso rispetto a quello di sabato sera, in occasione di Fiorentina-Milan. Per questa gara d’andata degli ottavi di finale di Conference League infatti non ci sarà il pubblico delle grandi occasioni. I biglietti staccati sono circa 13.000, secondo il dato raccolto martedì sera. Ieri sono stati venduti altri biglietti e altri tifosi lo acquisteranno direttamente oggi, quindi l’obiettivo resta quello di superare i 15.000 spettatori. Anche l’affluenza nel settore ospiti sarà molto diversa rispetto a sabato: dalla Turchia infatti sono attesi circa 300 tifosi del Sivasspor, in arrivo a Firenze per sostenere la loro squadra.

Stasera la Curva Ferrovia sarà chiusa, aperti invece tutti gli altri settori. Acquistare un biglietto per andare in Curva Fiesole oggi costerà 25 euro, prezzo maggiorato poiché giorno di partita. Stesso principio per gli altri settori: 40 euro per la Maratona, 45 euro per la Tribuna laterale. Nella conferenza stampa di ieri sia Italiano che Barak hanno sottolineato l’importanza del pubblico, che di certo è stato un fattore nella vittoria arrivata sabato contro il Milan. Lo scrive La Nazione.

