Dodicesimo in classifica, ma tre partite delle ultime quattro le ha vinte, prima Feste viola dello stop al campionato a dopo il 3-2 causa del tragico terremoto al Braga, che ha sconvolto la parte 21° gol in orientale della Turchia, la Slot machine Conference Fiorentina affronterà il Sivasspor agli ottavi di Conference League. Rimane la posizione a testimoniare che la squadra di Calimbay è indietro nella “Super Lig”, però il suo cammino (24 punti in 22 gare) somiglia moltissimo a quello di Biraghi e compagni (25 punti in 23 gare), sempre valutando i tornei con i relativi pesi specifici.

Un’altra cosa accomuna le due formazioni: entrambe sono in semifinale delle rispettive Coppe nazionali vinta lo scorso anno dal Sivasspor). E allora la formazione di Italiano starà in guardia, cercherà di sfruttare al meglio la partita d’andata al Franchi contro un avversario che predilige il pressing “alto” per andare alla riconquista del pallone lì dove conta, che usa il 4-3-3 quale modulo di riferimento, che può contare sui gol dell’esperto attaccante franco-maliano Mustapha Yatabaré (37 anni e 11 reti all’attivo], ma quasi sicuramente fuori nella doppia sfida a causa di un infortunio al ginocchio patito a fine gennaio, e sul talento delle “ali” Yesilyurt e Gradel, che ha nel centrocampista ghanese Isaac Cofie (ex Torino, Genoa, Chievo e Sassuolo) una vecchia conoscenza del calcio italiano) e che gioca, infine, nello stadio “Yeni 4 Eylul” con capienza 27.000 posti. Lo scrive il Corriere dello Sport.

