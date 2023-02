Corriere dello Sport: “Con gol ed ironia Cabral ha conquistato Firenze: punta alla titolarità lunedì”

Gol e ironia. Cabral ha trovato la chiave giusta per conquistare Firenze. In una settimana ha messo a segno quattro reti, l’ultima delle quali giovedì sera al Franchi nella partita di ritorno contro il Braga. Serata in cui si è anche preso gioco del Var mimando il direttore di gara che convalida la rete, dopo un vero pasticcio arbitrale. Il calciatore nelle ultime ore è tornato a scherzare sull’argomento pure sul proprio profilo Instagram ed è un aspetto goliardico che la città ancora non conosceva di lui. Ma a fare la differenza sono naturalmente i gol e il brasiliano nell’ultima settimana ne ha firmati ben quattro in tre partite, fra campionato e Conference League.

Ora aspetta la trasferta di lunedì contro il Verona per imporsi di nuovo, dal primo minuto o a gara in corso (Jovic al momento appare in vantaggio sul brasiliano). Cabral si candida già per far male anche all’Hellas in trasferta lunedì sera. Alla Fiorentina serve uno scatto in serie A perché adesso i viola si trovano al quattordicesimo posto e il Verona è come una diretta concorrente delle zone di bassa classifica: «Abbiamo già la testa a quella sfida perché è importantissima e dobbiamo rialzarci in campionato». Ieri pomeriggio la Fiorentina è tornata ad allenarsi al centro sportivo nel pomeriggio e tutta la rosa è a disposizione dell’allenatore con l’unica eccezione al momento di Milenkovic che sta proseguendo nel recupero dopo che in Conference non era stato nemmeno convocato. Le sue condizioni saranno valutate di giorno in giorno. Lo scrive il Corriere dello Sport.

