Ha fatto tristemente notizia l’aggressione subita ieri da parte di Alessandro Bianco nel corso della partita vinta dalla Fiorentina contro il Sivasspor per 4-1. Dopo il quarto gol, due tifosi turchi hanno fatto invasione di campo e uno dei due ha colpito violentemente al volto il centrocampista viola procurandogli la frattura del setto nasale. Secondo fonti turche, l’aggressore è stato subito arrestato e nella giornata di oggi verrà processato in Turchia per direttissima. Lo riporta TMW