Giorgetti: “Jovic sprecone, ieri non mi è piaciuto. La Fiorentina è stata troppo morbida”

Intervenuto sulle frequenze di Radio Bruno, il giornalista Angelo Giorgetti ha rilasciato alcune dichiarazioni sul club gigliato: “La Fiorentina ieri è stata troppo morbida, si sentiva superiore al Sivasspor. Il divario in campo è stato notevole, i viola si sono un po’ complicati la vita, però la differenza si è percepita. I turchi ieri si sono chiusi in difesa e sono ripartiti, hanno messo poche volte in difficoltà I gigliati. Nella partita di ritorno il Sivasspor sarà costretto ad attaccare, e se ai viola lasci spazi sono dolori”.

Sui protagonisti in campo: “A Biraghi ieri è semplicemente mancata precisione sui cross. Davanti al portiere sia Jovic che Bonaventura avrebbero potuto far meglio. Niko ha sprecato tantissimo ieri, ha mancato di determinazione. Quando è entrato Cabral ha fatto qualche passo indietro e ha perso troppi palloni. In quelle situazioni devi aggiungere qualità. Ieri proprio non mi è piaciuto. Igor ha fatto una gara da sette, anche se ha commesso una grave ingenuità nella ripresa che poteva costare cara. Castrovilli era alla prima da titolare, è stato in alcune fasi troppo svolazzante, però c’è stato quel colpo di tacco che mi ha davvero colpito”.

Sull’arbitraggio: “L’arbitro è stato insufficiente, come fai a non vedere quel fallo da espulsione immediata ai danni di Martinez Quarta? Mi è sembrata severa anche l’amminizione di Biraghi. Direzione non all’altezza”.

Riguardo la gara di domenica: “A Cremona sarà una partita con un significato superiore, visto che affronteremo lo stesso avversario che troveremo nelle semifinali di Coppa Italia. Potremmo definirlo un antipasto”.

JOVIC PEGGIORE IN CAMPO