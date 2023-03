Jovic è il peggiore in campo, i giornali lo puniscono: “Sceglie di sprecare enormi occasioni da gol”

Come scrive questa mattina TMW, nella vittoria della Fiorentina per 1-0 contro il Sivasspor il peggiore in campo è stato Luka Jovic, che dopo il gol vittoria contro il Milan ha fornito una prestazione in Europa molto al di sotto delle aspettative. Per la Gazzetta “l’eccesso di confidenza di quello scavetto in avvio gli costa caro”. Il Corriere dello Sport lo definisce “effervescente senza bolle” e poi spiega: “Potrebbe spianare la strada alla squadra viola, ma tenta il tiro di fino che non ci sta invece di spaccare tutto da cinque metri”. Per Tuttosport è comunque da 6 in pagella: “Subito un’occasione dove non riesce a essere decisivo. Bene in copertura quando mura Caicedo”. Infine la valutazione di TMW: “La grande occasione, il rientro da titolare atteso arriva. Gonzalez gli apre un’autostrada per la porta a inizio match, spreca malamente nel tentativo di fare un pallonetto. Bissa, ma la seconda chance era più difficile”.

I voti

TMW: 5

Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 6

