La Fiorentina vola ai quarti, ottava vittoria consecutiva in Europa, è record. Finisce 4-1 per i viola

Al 3’ Bonaventura trova il tiro dalla distanza ma pallone che finisce debolmente tra le mani del portiere di casa. Al 4’ Caicedo prova a sorprendere con la sua conclusione Terracciano, palla che finisce di poco fuori. Al 5’ colpo di testa di Cabral che finisce di poco fuori. Al 9’ tiro dalla distanza di Erdogan, bravo Terracciano. Al 21’ gran botta di Martinez Quarta. Al 34’ belle progressione di Nico Gonzalez ma conclusione troppo centrale. Al 35’ il Sivasspor passa in vantaggio con un bellissimo gol di Erdogan. Al 44’ Gonzalez prova a tirare, sulla respinta Cabral firma l’1-1.

Al 48’ Mandragora tira in diagonale, salva il portiere del Sivasspor con un miracolo di piede. Al 62’ Ikoné ci prova, palla deviata in angolo. Al 62’ la Fiorentina passa in vantaggio a Sivas, incornata vincente di Milenkovic che firma il 2-1 nella sua 200ª partita in maglia viola. Al 67’ papera del portiere del Sivasspor, che poi rimedia sul tiro di Ikone. Al 70’ tiro centrale di Amrabat. Al 77’ autogol del Sivasspor, errore incredibile di Gutas e 3-1 per la Fiorentina. All’81’ Sivasspor in 10, Hakan dà un calcio sul petto a Mandragora. All’89’ bellissima rete di Castrovilli che cala il poker. Sivasspor-Fiorentina termina 1-4.

LEGGI ANCHE, LA FORMAZIONE UFFICIALE