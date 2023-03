Calimbay (all. Sivasspor): “C’è tanta differenza tra il budget della Fiorentina e quello che abbiamo noi”

Calimbay, allenatore del Sivasspor, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Fiorentina, queste le sue parole:

“Siamo coscienti che giochiamo contro una squadra preparata, sono 3 anni che giochiamo in Europa, ci servirà disciplina e concentrati, se manteniamo questo possiamo vincere, veniamo qui da vincitori del nostro girone e questo è un vantaggio per noi

Fuori casa abbiamo perso solo una partita nel nostro girone di Conference anche se spesso abbiamo giocato lontano dal nostro stadio, non vogliamo rimanere chiusi in difesa, la nostra strategia è quella di essere attenti in difesa ma provare a segnare un gol

Tra campionato e coppa c’è una differenza di rendimento ma spesso il poco tempo a disposizione per preparare la partita ci ha penalizzato, adesso iniziamo ad andare meglio, adesso uno dei nostri obiettivi è anche la coppa di Turchia

Non abbiamo paura di qualche giocatore della Fiorentina ma abbiamo paura della partita, poi è normale che il centrocampo e le ali sono forti, c’è differenza tra il valore della Fiorentina e il valore dei nostri giocatori quindi ci potranno essere delle difficoltà, noi abbiamo un budget molto basso. La Fiorentina è una delle migliori squadre d’Italia, vincere contro il Braga non è stato facile”

LE PAROLE DI BARAK IN CONFERENZA