Oggi all’ora di pranzo la Fiorentina partirà per Sivas, domani svolgerà la rifinitura in Turchia

Dopo la bella vittoria di Cremona la Fiorentina è tornata subito in campo per preparare la sfida con il Sivasspor (giovedì alle 18:45, ora italiana). Ieri mattina i viola si sono ritrovati al centro sportivo: chi è sceso in campo domenica ha svolto un lavoro defaticante, per gli altri allenamento classico Terracciano ha smaltito la sindrome influenzale che lo ha costretto a saltare Cremonese-Fiorentina, ha lavorato in palestra e dovreobe essere a disposizione. Il vero problema di formazione riguarda il ruolo di terzino sinistro: Terzic è infortunato, Biraghi invece è squalificato a causa di quel cartellino giallo piuttosto ingenuo preso all’andata.

Italiano quindi dovrà trovare una soluzione alternativa diversa rispetto al solito. in passato Ranieri ha giocato in quella posizione, valutazioni in corso per il tecnico, che negli altri reparti ha tutti i giocatori a disposizione. Oggi è previsto un allenamento alle 9.30 al centro sportivo e intorno all’ora di pranzo la squadra partirà in direzione Turchia, con un giorno di anticipo rispetto alle altre trasferte europee. Già domani quindi i viola potranno svolgere la rifinitura direttamente a Sivas. Lo scrive La Nazione.

