Repubblica, Jovic è ancora a Madrid, arriverà in Turchia oggi all’ultimo minuto. Cabral partirà dal 1’

Questioni burocratiche non più rimandabili. È questo il motivo per il quale Luka Jovic, attaccante della Fiorentina e attuale capocannoniere della Conference League, raggiungerà i compagni di squadra a Sivas soltanto nella mattinata di oggi. Un impegno fissato a Madrid a inizio settimana che il serbo non poteva più spostare e che, di fatto, si è protratto facendo slittare il suo arrivo in Turchia. Jovic ha dovuto saltare anche la rifinitura alla vigilia del match: un allenamento che i viola hanno svolto all’interno dello stadio del Sivasspor. Terreno di gioco in erba naturale, non proprio in ottime condizioni con alcune zolle che si sono sollevate durante la sessione, a causa anche della pioggia incessante da giorni ormai.

Allenamento regolare invece per Arthur Cabral, 6 gol nelle ultime 7 tra campionato e Conference e che dunque si candida a una maglia da titolare anche contro i turchi. Una staffetta, quella tra il brasiliano e il serbo, che sta facendo bene alla Fiorentina. Una sana competizione interna che sta dando i suoi risultati. Il tecnico Italiano già altre volte ha fatto intendere come veda i due attaccanti alla pari, pronti a giocarsi le proprie possibilità in allenamento. Cabral in ascesa costante, Jovic in testa alla classifica marcatori attuale della Conference coi suoi 6 gol in totale. Lo scrive Repubblica.

