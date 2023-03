FORM.UFFICIALE: OCCASIONE PER JOVIC, TORNA CASTROVILLI TITOLARE. IKONÈ ESTERNO

Fiorentina che scende in campo alle ore 21 per l’andata degli ottavi di finale di Conference League contro il Sivasspor. Vincenzo Italiano deve fare a meno solo di Terzic, il terzino sinistro serbo classe 99 è fuori per infortunio. Questa la formazione ufficiale della Fiorentina

Terracciano, Dodò, Quarta, Igor, Biraghi, Amrabat, Castrovilli, Bonaventura, Nico Gonzalez, Saponara, Jovic

